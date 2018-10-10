10.10.2018 | 14:59

Ночью в среду, 10 октября, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и большегрузного транспорта.

По предварительным данным, в 0:10 на 688-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись «Лада-Гранта», которой управлял 59-летний водитель, и фура MAN с 51-летним мужчиной за рулем.

В результате аварии водитель «Лады» получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.