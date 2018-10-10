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Происшествия | В Городищенском районе водитель «Лады-Гранты» пострадал в ДТП с фурой

10.10.2018|14:59
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Ночью в среду, 10 октября, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и большегрузного транспорта.

По предварительным данным, в 0:10 на 688-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись «Лада-Гранта», которой управлял 59-летний водитель, и фура MAN с 51-летним мужчиной за рулем.

В результате аварии водитель «Лады» получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|10.10.2018 15:18|

Как это старого черта занесло под фуру. решил тряхнуть стариной, или к бабе так спешил?

Гость|10.10.2018 15:22|

Доприжимался, дистанцию кто не соблюдал? Где это которому все дороги(как плохому танцору яйца мешают) плохие да без отбойников?

Гость|10.10.2018 15:49|

никому не помешал же!

Гость|10.10.2018 15:54|

вот точно, не помешал же никому!

Имя: Гость
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