10.10.2018 | 11:25

На теле 17-летней девушки, погибшей в Сердобском районе, не обнаружено каких-либо следов, которые говорили бы о криминальном характере ее смерти. Об этом сообщили в СУ СК России по Пензенской области.

Тело девушки, пропавшей 3 сентября, обнаружил вечером 9 октября участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Сердобскому району. Оно находилось в 30 метрах от дороги вблизи села Салтыково, на расстоянии около трех километров от дома подростка.

Родственники опознали погибшую.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере ее смерти, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается.