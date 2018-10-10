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Происшествия | Следователи заявили о некриминальном характере смерти 17-летней сердобчанки

10.10.2018|11:25
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На теле 17-летней девушки, погибшей в Сердобском районе, не обнаружено каких-либо следов, которые говорили бы о криминальном характере ее смерти. Об этом сообщили в СУ СК России по Пензенской области.

Тело девушки, пропавшей 3 сентября, обнаружил вечером 9 октября участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Сердобскому району. Оно находилось в 30 метрах от дороги вблизи села Салтыково, на расстоянии около трех километров от дома подростка.

Родственники опознали погибшую.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере ее смерти, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|10.10.2018 11:32|

Эдак так статистика по борьбе с преступностью в регионе будет просто замечательная! Премии, звания, ордена...

Гость|10.10.2018 11:33|

Облилась бензином из бачка мопеда и самовозгорелась? Кто вам поверит, следователи?

Гость|10.10.2018 11:40|

пошла и просто сама по себе умерла?интересная версия господа следователи.

Гость|10.10.2018 12:17|

В 17 лет?

Сердце?

Ну бывает,но очень редко.

Глубокие соболезнования родным,жалко девушку.

Гость|10.10.2018 12:20|

Гость писал(a):

Облилась бензином из бачка мопеда и самовозгорелась? Кто вам поверит, следователи?
Там черным , по русски написано:

penzainform.ru писал(a):

При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере ее смерти, не обнаружено.
penzainform.ru писал(a):
При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере ее смерти, не обнаружено.

Дмитрий Н. Мотовилов|10.10.2018 12:24|

Возможно, были какие-ио модные игры в темноте в лесу. Ну и напугали до смерти...

Гость|10.10.2018 12:30|

Была найдена вчера вечером неподалеку от дороги, в 3 км от дома, где она проживала.Это как же ее волнтеры так долго искали.Вот тебе Лиза Алерт!!!

Гость|10.10.2018 12:41|

Опять синий кит?

Гость|10.10.2018 12:47|

Гость писал(a):

Эдак так статистика по борьбе с преступностью в регионе будет просто замечательная! Премии, звания, ордена...
у нас такая же статистика по раку: умер от сердечной недостаточности и пр.

Имя: Гость
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