10.10.2018 | 17:08

Жители дома на улице Курской еле спаслись от огня. Отец троих детей говорит, что едва успели выскочить из избы.

«Все моментально сзади, с сарая это началось. Не знаю, с чего, все там хорошо было. Не проводка, не баня», - предположил мужчина.

На место происшествия в район Веселовки вскоре приехали 7 пожарных машин и 25 спасателей.

«Огнем был охвачен жилой дом площадью 250 квадратных метров. Горели надворные постройки на площади 100 квадратных метров. Была угроза распространения огня на три рядом стоящих жилых дома, угроза взрыва газовых баллонов», - сообщил старший помощник начальника смены службы пожаротушения Александр Какулин.

«Выбежала на улицу, тут девчонки их кричат. Я как глянула, а там уже наша старая баня загорается, сараи. Я даже и не думала, что так моментально может загореться дом», - рассказала соседка.

В результате пожара погибли две свиньи. Сарай сгорел полностью. Уцелевшие люди подыскивают жилье, многодетной семье придется туго.