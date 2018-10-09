09.10.2018 | 16:58

В понедельник, 8 октября, в Пензе случилось нестандартное дорожно-транспортное происшествие, обстоятельства которого активно обсуждали пользователи социальной сети «ВКонтакте».

Администратор группы «Подслушано у водителей|ПЕНЗА 58», ставший очевидцем ДТП, рассказал о том, как все было. С его слов, завязка истории имела место на Сурском мосту, где водитель автомобиля ВАЗ-2114 едва не спровоцировал аварию с Datsun.

Когда машины остановились перед светофором, съехав с моста, мужчина из иномарки, решив выяснить отношения, преградил путь «Ладе». Водитель последней вывернулся и нажал на газ.

«В этот момент с заднего сиденья «четырки» пытается вылезти девушка и, будучи уже одной ногой на тротуаре, соответственно вылетает из салона, ударяясь головой и теряя кроссовок, падает на проезжую часть. Все это происходит в считанные секунды», - написал администратор, который помог девушке подняться и вызвал сотрудников ГИБДД. Он, кстати, утверждает, что и ВАЗ, и Datsun - автомобили службы такси.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области факт ДТП подтвердили. «По предварительным данным, в 20:05 на улице Чаадаева водитель автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 1980 года рождения, допустил выпадение пассажира из транспортного средства», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в ведомстве.

В результате 25-летняя женщина получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи она была отпущена.