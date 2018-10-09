В центре Мокшана дом площадью в 100 квадратных метров сгорел дотла. Жертвами пожара стали две телки, которые не смогли выбраться из пекла. Еще пять коров, пара собак и их пожилая хозяйка спаслись чудом.
В преддверии зимних морозов Александра Алексеевна со своими домашними животными осталась без крова.
«Вон там у меня коровий сарайчик, я в нем и буду жить. Я этого места никому не уступлю! Пусть они знают, что я с этого места никуда не уйду!» - заявила Александра Михайлова.
Шведский дом, обложенный кирпичом, загорелся примерно в 4 часа утра, уничтожен был быстро, но пепелище продолжало дымиться почти сутки. Хозяйка не сомневается в том, что кто-то специально чиркнул спичкой под ее окном.
«Это поджог. Второй - меня уже поджигали летом прошлого года. Эти же люди поджигали, то же сено. Но тогда подожгли в 3 часа дня, пожарники отстояли дом и городьбу, все отстояли. А в этом году подожгли ночью», - добавила погорелец.
Добрых граждан в Мокшане все же больше.
«Хорошо, что есть небезразличные люди, которые всегда приходят на помощь. Так же было в этом случае - соседи женщины пришли на помощь, помогали пожарным тушить пожар», - сообщила начальник пресс службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Расположенные рядом строения были вовремя отрезаны от огня пожарными расчетами. Существовала реальная угроза распространения пламени по районному центру.
penzainform.ru писал(a):еще бы..насокращали пожарных.приезжают втроем или вдвоем в районах на пожар,один з них водитель