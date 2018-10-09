09.10.2018 | 14:52

В центре Мокшана дом площадью в 100 квадратных метров сгорел дотла. Жертвами пожара стали две телки, которые не смогли выбраться из пекла. Еще пять коров, пара собак и их пожилая хозяйка спаслись чудом.

В преддверии зимних морозов Александра Алексеевна со своими домашними животными осталась без крова.

«Вон там у меня коровий сарайчик, я в нем и буду жить. Я этого места никому не уступлю! Пусть они знают, что я с этого места никуда не уйду!» - заявила Александра Михайлова.

Шведский дом, обложенный кирпичом, загорелся примерно в 4 часа утра, уничтожен был быстро, но пепелище продолжало дымиться почти сутки. Хозяйка не сомневается в том, что кто-то специально чиркнул спичкой под ее окном.

«Это поджог. Второй - меня уже поджигали летом прошлого года. Эти же люди поджигали, то же сено. Но тогда подожгли в 3 часа дня, пожарники отстояли дом и городьбу, все отстояли. А в этом году подожгли ночью», - добавила погорелец.

Добрых граждан в Мокшане все же больше.

«Хорошо, что есть небезразличные люди, которые всегда приходят на помощь. Так же было в этом случае - соседи женщины пришли на помощь, помогали пожарным тушить пожар», - сообщила начальник пресс службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Расположенные рядом строения были вовремя отрезаны от огня пожарными расчетами. Существовала реальная угроза распространения пламени по районному центру.