09.10.2018 | 15:56

В понедельник, 8 октября, на улице 9 Января в Пензе произошло ЧП: мужчина выпал с третьего этажа четырехэтажной «сталинки» на козырек подъезда. Об этом сообщается на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра.

Горожанин получил травмы и не смог спуститься самостоятельно. Прибывшие на место происшествия медики также не сумели ему помочь и обратились к профессиональным спасателям.

Сообщение о произошедшем поступило на пульт дежурного в 15:40. Сотрудники ППСЦ оперативно прибыли по адресу и через окно второго этажа в подъезде выбрались на козырек. Там они уложили пострадавшего на носилки, а затем эвакуировали его и передали бригаде скорой помощи.

3 октября спасатели на спинальном щите вынесли из подвала дома пензенца, получившего травму, а 26 сентября вытащили прохожего, упавшего в яму трехметровой глубины.