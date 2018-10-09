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Происшествия | На улице 9 Января в Пензе мужчина получил травмы, выпав из окна

09.10.2018|15:56
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В понедельник, 8 октября, на улице 9 Января в Пензе произошло ЧП: мужчина выпал с третьего этажа четырехэтажной «сталинки» на козырек подъезда. Об этом сообщается на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра.

Горожанин получил травмы и не смог спуститься самостоятельно. Прибывшие на место происшествия медики также не сумели ему помочь и обратились к профессиональным спасателям.

Сообщение о произошедшем поступило на пульт дежурного в 15:40. Сотрудники ППСЦ оперативно прибыли по адресу и через окно второго этажа в подъезде выбрались на козырек. Там они уложили пострадавшего на носилки, а затем эвакуировали его и передали бригаде скорой помощи.

3 октября спасатели на спинальном щите вынесли из подвала дома пензенца, получившего травму, а 26 сентября вытащили прохожего, упавшего в яму трехметровой глубины.

Источник — фото: pozhar.pnzreg.ru
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Гость|09.10.2018 16:09|

penzainform.ru писал(a):

мужчина выпал с третьего этажа четырехэтажной «сталинки»

Странно.

Гость|09.10.2018 16:11|

Гость писал(a):

Странно.
Очень.

Имя: Гость
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