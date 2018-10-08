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Происшествия | В Пензе мужчина перехватывал коды автосигнализации и воровал из машин

08.10.2018|16:14
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Жительница Пензы, решившая устроить пробежку по Олимпийской аллее, лишилась своего мобильного телефона.

Женщина оставила сумку со смартфоном в машине, а сама собиралась заняться физкультурой. Но в этот момент сработала сигнализация ее автомобиля. Оказалось, что в него проник неизвестный.

«Гражданка закричала, призывая о помощи. На ее просьбу отреагировал мужчина, который бежал следом за потерпевшей, он направился к ее машине. Злоумышленник, заметив его, бросился бежать. Незнакомец продолжил его преследовать, и вскоре они скрылись из виду.

Через несколько минут неизвестный вернулся на место происшествия и передал заявительнице похищенную у нее сумку», - сообщила старший дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ирина Белоусова.

Покинув место происшествия, женщина направилась в магазин, откуда решила позвонить родственникам. В этот момент она увидела, что телефона в сумке нет, и обратилась в отдел полиции № 4. В итоге подозреваемый, им оказался 28 летний житель Пензы, был задержан.

«Оперативники обнаружили у гражданина и изъяли два устройства, предназначенных для перехвата и передачи кодов охранных автомобильных сигнализаций», - добавила Ирина Белоусова.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские разыскивают свидетеля преступления, которому на вид 40-45 лет, он был одет в яркую майку и шорты.

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Гость|08.10.2018 18:56|

penzainform.ru писал(a):

был одет в яркую майку и шорты.
не по сезону

Дмитрий Н. Мотовилов|08.10.2018 19:00|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
был одет в яркую майку и шорты.
не по сезону
Напарник. Одежда в кустах. Оделся и спокойно ушёл.

Гость|08.10.2018 19:26|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Напарник. Одежда в кустах. Оделся и спокойно ушёл.
Вот поэтому все кустарники на западной нужно вырубить, ну и деревья по возможности тоже.

Гость|08.10.2018 19:37|

Гость писал(a):

Вот поэтому все кустарники на западной нужно вырубить, ну и деревья по возможности тоже.
Только психбольной может быть рад вырубке деревьев, кустарника и подлеска на Западной Поляне.

Гость|08.10.2018 20:25|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Вот поэтому все кустарники на западной нужно вырубить, ну и деревья по возможности тоже.
Только психбольной может быть рад вырубке деревьев, кустарника и подлеска на Западной Поляне.
Только психбольной не понимает юмора и всё воспринимает за чистую монету .

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