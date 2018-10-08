08.10.2018 | 16:14

Жительница Пензы, решившая устроить пробежку по Олимпийской аллее, лишилась своего мобильного телефона.

Женщина оставила сумку со смартфоном в машине, а сама собиралась заняться физкультурой. Но в этот момент сработала сигнализация ее автомобиля. Оказалось, что в него проник неизвестный.

«Гражданка закричала, призывая о помощи. На ее просьбу отреагировал мужчина, который бежал следом за потерпевшей, он направился к ее машине. Злоумышленник, заметив его, бросился бежать. Незнакомец продолжил его преследовать, и вскоре они скрылись из виду.

Через несколько минут неизвестный вернулся на место происшествия и передал заявительнице похищенную у нее сумку», - сообщила старший дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ирина Белоусова.

Покинув место происшествия, женщина направилась в магазин, откуда решила позвонить родственникам. В этот момент она увидела, что телефона в сумке нет, и обратилась в отдел полиции № 4. В итоге подозреваемый, им оказался 28 летний житель Пензы, был задержан.

«Оперативники обнаружили у гражданина и изъяли два устройства, предназначенных для перехвата и передачи кодов охранных автомобильных сигнализаций», - добавила Ирина Белоусова.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские разыскивают свидетеля преступления, которому на вид 40-45 лет, он был одет в яркую майку и шорты.