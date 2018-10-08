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Происшествия | Пенсионерка, попавшая под колеса «Оки» в Пензе, госпитализирована

08.10.2018|19:28
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Маленький автомобиль чуть не наделал большой беды. На улице Аустрина под колесами «Оки» оказались пешеходы, бабушка с внучкой, обе получили травмы.

«Женщина 1955 года рождения была госпитализирована в медицинское учреждение. Девочка 2013 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

За рулем малолитражки находился 71-летний мужчина.

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Гость|08.10.2018 20:09|

На горшке нужно сидеть в 71 год,а не на консервной банке ездить.

Гость|08.10.2018 20:16|

Гость писал(a):

На горшке нужно сидеть в 71 год,а не на консервной банке ездить.

Но-но, поучи еще отца, ты и сей час только на клаве ездишь(клацаешь)

Имя: Гость
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