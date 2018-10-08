08.10.2018 | 19:28

Маленький автомобиль чуть не наделал большой беды. На улице Аустрина под колесами «Оки» оказались пешеходы, бабушка с внучкой, обе получили травмы.

«Женщина 1955 года рождения была госпитализирована в медицинское учреждение. Девочка 2013 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

За рулем малолитражки находился 71-летний мужчина.