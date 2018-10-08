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Происшествия | На улице Терновского за ночь сгорели две иномарки

08.10.2018|10:55
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В ночь с 7 на 8 октября в Пензе сгорели два автомобиля, еще несколько получили повреждения из-за пламени.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, в 0:17 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на улице Терновского, 148. На место ЧП выехали 5 сотрудников ведомства, 1 единица техники.

В результате случившегося сгорел Opel Corsa, частично пострадала краска на стоявшем рядом Ford Focus.

В 1:53 произошел еще один пожар - на этот раз на Терновского, 156. Сюда выехали 7 сотрудников ГУ МЧС, 2 единицы техники. В результате пожара был уничтожен автомобиль Mazda 6 и частично выгорел Mazda CX-5, оплавились пластиковые элементы кузова по всей левой стороне Suzuki. Фото с места происшествия появилось в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Во время ликвидации этого возгорания помимо спасателей были задействованы представители Росгвардии.

«Наши сотрудники оцепили место пожара и не допустили граждан к автомобилям, чтобы никто не пострадал», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Причины пожаров будут установлены в течение 30 рабочих дней.

Источник — Фото vk.com/typical_penza
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Гость|08.10.2018 11:11|

На газонах наверно стояли и от сухой травы произошло самовозгорание.

Гость|08.10.2018 11:25|

странно все это...разница полтора часа,дома находятся на расстонии 300м.Иномарки...поджог?

Гость|08.10.2018 11:28|

Гость писал(a):

странно все это...разница полтора часа,дома находятся на расстонии 300м.Иномарки...поджог?
Не надо злить народ. От отчаяния то ли еще будет!

Гость|08.10.2018 11:34|

Страшно. Это похоже на поджоги. Может, где то работали камеры видеонаблюдения?

Гость|08.10.2018 11:44|

Гость писал(a):

Не надо злить народ
Да какой народ? Там рядом частный сектор полный маргиналов и отморозков!

Гость|08.10.2018 11:47|

ВЕРОЯТНО ПОДЖОГ?..

Гость|08.10.2018 11:57|

Гость писал(a):

Не надо злить народ. От отчаяния то ли еще будет!
Какое отношение к "отчаянью народа" имеют автовладельцы?

Гость|08.10.2018 12:00|

А мерс 666 еще не сгорел на Антонова?

Гость|08.10.2018 12:07|

Гость писал(a):

А мерс 666 еще не сгорел на Антонова?
И до него очередь дойдет. Куда он денется ..с подводной лодки?))

Гость|08.10.2018 12:10|

Часто что то гореть стали автомобили?

Имя: Гость
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