08.10.2018 | 10:55

В ночь с 7 на 8 октября в Пензе сгорели два автомобиля, еще несколько получили повреждения из-за пламени.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, в 0:17 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на улице Терновского, 148. На место ЧП выехали 5 сотрудников ведомства, 1 единица техники.

В результате случившегося сгорел Opel Corsa, частично пострадала краска на стоявшем рядом Ford Focus.

В 1:53 произошел еще один пожар - на этот раз на Терновского, 156. Сюда выехали 7 сотрудников ГУ МЧС, 2 единицы техники. В результате пожара был уничтожен автомобиль Mazda 6 и частично выгорел Mazda CX-5, оплавились пластиковые элементы кузова по всей левой стороне Suzuki. Фото с места происшествия появилось в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Во время ликвидации этого возгорания помимо спасателей были задействованы представители Росгвардии.

«Наши сотрудники оцепили место пожара и не допустили граждан к автомобилям, чтобы никто не пострадал», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Причины пожаров будут установлены в течение 30 рабочих дней.