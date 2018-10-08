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Происшествия | На ул. Аустрина в Пензе водитель «Оки» сбил пенсионерку и 5-летнюю девочку

08.10.2018|12:29
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В воскресенье, 7 октября, на улице Аустрина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.

По предварительным данным, в 14:00 напротив дома № 165а 71-летний водитель автомобиля «Ока» сбил двух человек - пенсионерку и ребенка.

В результате аварии 63-летнюю женщину госпитализировали с травмами. Телесные повреждения также получила пятилетняя девочка. После оказания медицинской помощи она была отпущена.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|08.10.2018 12:40|

Куда старого понесло? Сидел бы дома, чаи гонял!

Гость|08.10.2018 12:42|

penzainform.ru писал(a):

После оказания медицинской помощи она была отпущена.
Куда отпущена? За ней приехали законные представители или ребенка отправили одну?

Гость|08.10.2018 12:50|

Зачем в таком возрасте за руль садиться?

Гость|08.10.2018 13:41|

Гость писал(a):

Зачем в таком возрасте за руль садиться?
Местные власти вынуждают. В угоду частникам угробили муниципальный общественный транспорт, троллейбусы добивают, остались, считай, одни шахид-маршрутки, в которых люди ездят как селедки в бочке. Нормального графика движения нет, а то что есть - не соблюдается.

Пешеходные переходы постоянно убрают, вынуждая людей делать крюки по полкилометра чтобы перейти дорогу. О их безопасности вообще заботятся мало - чего только стоит один переход через Гагаринский путепровод через 8 полос.

Безопасной инфраструктуры для пешеходов нет, для велосипедистов инфраструктуры вообще нет.

В итоге в ситуации, когда 70-летний датчанин или немец садится в автобус или едет на велосипеде, 70-летний пензенец вынужден ехать на бешеной разваливающейся табуретке под названием "Ока".

Чтобы было меньше машин, нужно у администарции требовать инфраструктуру для людей. Дайте людям нормальные автобусы - многие с радостью на них пересядут.

Гость|08.10.2018 13:49|

Результат деятельности ГИБДД по пропаганде безответственности пешеходов.

Имя: Гость
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