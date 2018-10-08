08.10.2018 | 12:29

В воскресенье, 7 октября, на улице Аустрина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.

По предварительным данным, в 14:00 напротив дома № 165а 71-летний водитель автомобиля «Ока» сбил двух человек - пенсионерку и ребенка.

В результате аварии 63-летнюю женщину госпитализировали с травмами. Телесные повреждения также получила пятилетняя девочка. После оказания медицинской помощи она была отпущена.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.