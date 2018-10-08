В воскресенье, 7 октября, на улице Аустрина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.
По предварительным данным, в 14:00 напротив дома № 165а 71-летний водитель автомобиля «Ока» сбил двух человек - пенсионерку и ребенка.
В результате аварии 63-летнюю женщину госпитализировали с травмами. Телесные повреждения также получила пятилетняя девочка. После оказания медицинской помощи она была отпущена.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Куда старого понесло? Сидел бы дома, чаи гонял!