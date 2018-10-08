08.10.2018 | 13:32

Утром в понедельник, 8 октября, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.

По предварительным данным, в 6:55 напротив дома № 48 30-летний водитель автобуса большой вместимости марки Mercedes-Benz, следовавшего по маршруту № 70, сбил пожилую женщину.

В результате аварии она получила телесные повреждения. Пенсионерку доставили в медицинское учреждение, где женщина скончалась.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка.