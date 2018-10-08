Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|8 окт 2018|13:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.99  |  $  66.97

Происшествия | На пр. Строителей пожилая женщина попала под колеса автобуса № 70

08.10.2018|13:32
Печать

Утром в понедельник, 8 октября, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.

По предварительным данным, в 6:55 напротив дома № 48 30-летний водитель автобуса большой вместимости марки Mercedes-Benz, следовавшего по маршруту № 70, сбил пожилую женщину.

В результате аварии она получила телесные повреждения. Пенсионерку доставили в медицинское учреждение, где женщина скончалась.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

0
0
0
0
 
Гость|08.10.2018 13:47|

печалька

Гость|08.10.2018 13:48|

Результат деятельности ГИБДД по пропаганде безответственности пешеходов.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 