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Происшествия | В Никольском районе ВАЗ слетел в реку, есть погибшие

05.10.2018|15:26
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В пятницу, 5 октября, на улице Речной в селе Столыпино Никольского района произошло трагическое происшествие.

По предварительным данным, в 5:00 автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял 34-летний мужчина, врезался в ограждение моста. Машина слетела в реку.

Авария унесла жизни водителя и 32-летней пассажирки.

«По факту ДТП с гибелью людей проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

20 сентября возле села Колюпановка Пензенского района автомобиль Mazda опрокинулся в реку Ардым. Погибли три человека - два 31-летних и 35-летний мужчины.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|05.10.2018 16:06|

как на войне люди гибнут

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