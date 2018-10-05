05.10.2018 | 15:26

В пятницу, 5 октября, на улице Речной в селе Столыпино Никольского района произошло трагическое происшествие.

По предварительным данным, в 5:00 автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял 34-летний мужчина, врезался в ограждение моста. Машина слетела в реку.

Авария унесла жизни водителя и 32-летней пассажирки.

«По факту ДТП с гибелью людей проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

20 сентября возле села Колюпановка Пензенского района автомобиль Mazda опрокинулся в реку Ардым. Погибли три человека - два 31-летних и 35-летний мужчины.