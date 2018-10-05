В пятницу, 5 октября, на улице Речной в селе Столыпино Никольского района произошло трагическое происшествие.
По предварительным данным, в 5:00 автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял 34-летний мужчина, врезался в ограждение моста. Машина слетела в реку.
Авария унесла жизни водителя и 32-летней пассажирки.
«По факту ДТП с гибелью людей проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
20 сентября возле села Колюпановка Пензенского района автомобиль Mazda опрокинулся в реку Ардым. Погибли три человека - два 31-летних и 35-летний мужчины.
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