05.10.2018 | 13:50

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области прокомментировали смертельное ДТП, случившееся в пятницу, 5 октября, в Каменском районе.

По предварительным данным, в 6:40 на 217-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись Chevrolet Lanos, которым управлял 22-летний молодой человек, BMW Х1 с 33-летним водителем и грузовик Renault Magnum, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

В результате аварии молодой человек, управлявший Chevrolet, скончался на месте, водитель и 28-летняя пассажирка BMW получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка.

В тот же день в социальной сети Instagram появилось видео, на котором запечатлены последствия трагического ДТП.