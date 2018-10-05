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Происшествия | В Каменском районе в ДТП погиб 22-летний водитель Chevrolet Lanos

05.10.2018|13:50
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В отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области прокомментировали смертельное ДТП, случившееся в пятницу, 5 октября, в Каменском районе.

По предварительным данным, в 6:40 на 217-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись Chevrolet Lanos, которым управлял 22-летний молодой человек, BMW Х1 с 33-летним водителем и грузовик Renault Magnum, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

В результате аварии молодой человек, управлявший Chevrolet, скончался на месте, водитель и 28-летняя пассажирка BMW получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка.

В тот же день в социальной сети Instagram появилось видео, на котором запечатлены последствия трагического ДТП.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|05.10.2018 14:03|

Кто виноват?

Гость|05.10.2018 14:21|

Гость писал(a):

Кто виноват?
Вопрос надо ставить: Что делать?

Виноваты мы все.

Гость|05.10.2018 14:26|

Дорога виновата, стараюсь "проскочить" ее,когда меньше всего автомобилей-рано утром.

Узкая до невозможности.

Соболезнования родным и близким,жаль парня.

Гость|05.10.2018 14:45|

Почему не отсыпали обочину щебнем? Грязь из-за этого на дорогу лезет. Вот и финал.

Гость|05.10.2018 14:46|

какой там щебень! Там всегда грязь, лет 40. И вечно как осень, так слякоть и грязь на этой дороге.

Гость|05.10.2018 14:52|

Гость писал(a):

Вопрос надо ставить: Что делать?

Виноваты мы все.

Простите, а что случилось у вас?

Гость|05.10.2018 14:58|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

Гость|05.10.2018 15:01|

На этот участок трассы, Камазы со свеклой выезжают вот отсюда и грязь.

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