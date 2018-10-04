04.10.2018 | 16:51

В среду, 3 октября, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы.

По предварительным данным, в 19:30 напротив дома № 10 на улице Бекешской неустановленный автомобиль сбил двух женщин, обе они получили телесные повреждения. Водитель с места происшествия скрылся.

35-летнюю женщину медики после оказания помощи отпустили, а 58-летней потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка, принимаются меры по установлению личности водителя и его задержанию», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

1 октября у дома № 16 на улице Мира в Пензе водитель автомобиля Audi сбил трех человек, пересекавших проезжую часть.