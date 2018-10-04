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Происшествия | На улице Бекешской в Пензе водитель сбил двух женщин и скрылся

04.10.2018|16:51
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В среду, 3 октября, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы.

По предварительным данным, в 19:30 напротив дома № 10 на улице Бекешской неустановленный автомобиль сбил двух женщин, обе они получили телесные повреждения. Водитель с места происшествия скрылся.

35-летнюю женщину медики после оказания помощи отпустили, а 58-летней потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка, принимаются меры по установлению личности водителя и его задержанию», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

1 октября у дома № 16 на улице Мира в Пензе водитель автомобиля Audi сбил трех человек, пересекавших проезжую часть.

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Гость|04.10.2018 17:06|

Достали-эти моральные уроды!Носятся как невменяемые и даже не оказывают помощь пострадавшим!Таких нужно лишать водительских прав пожизненно!

Гость|04.10.2018 17:06|

Тёти не заметили отсутствие пешеходника. Где там хвалёные заборы - ау. Вот и результат.

Гость|04.10.2018 17:08|

При повороте направо с Пушкина на Бекешскую дебильное место, это верно. Правильно, что остановку и пешеходный переход убрали оттуда.

Имя: Гость
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