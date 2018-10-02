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Происшествия | В Пензе на улице Мира автомобиль Toyota Corolla наехал на 13-летнего ребенка

02.10.2018|15:13
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В понедельник, 1 октября, в Пензе произошло ДТП с участием ребенка.

По предварительным данным, в 19:00 у дома № 63а на ул. Мира 46-летний водитель автомобиля Toyota Corolla наехал на 13-летнего мальчика.

«Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее на той же улице водитель автомобиля Audi сбил трех человек, пересекавших проезжую часть у дома № 16. Пострадавших доставили в больницу.

Как уточнили в ГИБДД, двух женщин 31 и 23 лет после оказания помощи медики отпустили, а 41-летнему мужчине потребовалась госпитализация.

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Гость|02.10.2018 15:46|

Гость писал(a):

Народ я нарыл способ как...
Ты что, думаешь тут есть еще такие дебилы как ты?

Гость|02.10.2018 15:51|

Гость писал(a):

Ты что, думаешь тут есть еще такие дебилы как ты?
Спрос рождает предложение, так что вот...

Гость|02.10.2018 16:09|

penzainform.ru писал(a):

двух женщин 31 и 23 лет после оказания помощи медики отпустили
А почему тогда одна из них орала, когда ее с дороги на носилки перекладывали?

Гость|02.10.2018 16:10|

Гость писал(a):

А почему тогда одна из них орала,
А что именно?

Гость|02.10.2018 16:12|

Улица Мира какая-то нехорошая.

Гость|02.10.2018 16:13|

Так перекладывать на носилки могут только врачи дебилы! Носилки нужно опускать на землю и перекладывать,а на хрена им лишние движения.

Гость|02.10.2018 16:24|

ДАМА РЕАЛЬНО ГРОМКО КРИЧАЛА ОТ БОЛИ.УЖЕ ВЫЗДОРОВЕЛА?...

Гость|02.10.2018 16:30|

02.10.2018|15:13 - опубликована новость

а сбили в 19.00 02.10.2018? эт как????

пензаинформ изначально знает что сегодня в 19.00 собьют чтоль?

Имя: Гость
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