02.10.2018 | 15:13

В понедельник, 1 октября, в Пензе произошло ДТП с участием ребенка.

По предварительным данным, в 19:00 у дома № 63а на ул. Мира 46-летний водитель автомобиля Toyota Corolla наехал на 13-летнего мальчика.

«Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее на той же улице водитель автомобиля Audi сбил трех человек, пересекавших проезжую часть у дома № 16. Пострадавших доставили в больницу.

Как уточнили в ГИБДД, двух женщин 31 и 23 лет после оказания помощи медики отпустили, а 41-летнему мужчине потребовалась госпитализация.