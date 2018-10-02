02.10.2018 | 19:19

Пензу накрыла новая волна мошенничеств. Злоумышленники отправляют на мобильные телефоны различные сообщения.

«Это и предложения посмотреть фотографии или видео с вашим участием, и уведомления о произведенных платежах с использованием банковской карты, о выигрышах в лотереях и конкурсах. Если граждане размещали информацию на сайтах бесплатных объявлений, то в СМС-сообщениях им может прийти предложение по обмену или приобретению товара», - сообщил начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

Именно такое сообщение получила женщина, которая хотела продать шкаф через сайт объявлений. Когда ей пришло письмо от потенциального покупателя, она не задумываясь открыла его.

«Телефон стал вести себя непонятным образом, начало скачиваться какое-то приложение, на кнопки он не реагировал. Я пыталась его как-то реанимировать, но ничего не получалось. Когда я перезагрузила телефон, мне пришло СМС-сообщение о том. что с моего счета списано 11 580 рублей», - отметила пострадавшая.

«Открывая их, граждане заражают свои смартфоны вирусами, фактически передавая их в дистанционное управление посторонним лицам. Это, как правило, рассылка аналогичных СМС-сообщений по списку контактов, блокировка социальных сетей и электронной почты, доступ посторонних лиц к переписке и имеющимся фото- и видео материалам. Также нередки случаи хищения денег с использованием подключенных банковских сервисов», - добавил Михаил Чуватов.

В случае если вы все-таки стали жертвами мошенников, полицейские рекомендуют незамедлительно отключить телефон, заблокировать все доступы к финансовым приложениям и обратиться к специалистам, чтобы удалить вирус с аппарата.