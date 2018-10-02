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Происшествия | На улице Челябинской в Терновке загорелся деревянный сарай

02.10.2018|14:38
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Во вторник, 2 октября, в Терновке, неподалеку от моста через реку Пензу, случился пожар. Видео и фото с места ЧП появились в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что сигнал о возгорании деревянного сарая площадью 7 х 6 метров на улице Челябинской, 1а, поступил к спасателям в 14:00.

«В результате пожара никто не пострадал. На место выехали шесть сотрудников МЧС на двух машинах», - добавили в пресс-службе.

Некоторые пензенцы при обсуждении события в Сети предположили, что это был поджог.

Источник — Видео Антона Павлова, фото Виктории Григорьевой
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Гость|02.10.2018 14:52|

Новость федерального масштаба.

Гость|02.10.2018 15:26|

ясно.следите за ситуацией и продолжайте держать нас в курсе.

Имя: Гость
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