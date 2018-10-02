02.10.2018 | 14:38

Во вторник, 2 октября, в Терновке, неподалеку от моста через реку Пензу, случился пожар. Видео и фото с места ЧП появились в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что сигнал о возгорании деревянного сарая площадью 7 х 6 метров на улице Челябинской, 1а, поступил к спасателям в 14:00.

«В результате пожара никто не пострадал. На место выехали шесть сотрудников МЧС на двух машинах», - добавили в пресс-службе.

Некоторые пензенцы при обсуждении события в Сети предположили, что это был поджог.