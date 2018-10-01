Патруль ДПС с трудом пробрался на место серьезной аварии. У дома № 14 на улице Мира под колеса старенькой Audi попали люди.
«Я слышал только крик девушки и сразу подошел сюда. Я находился где-то в метрах ста», - сообщил житель Западной Поляны Геннадий Шилкин.
Одна из пострадавших, вероятно, родилась в рубашке, она жива и здорова. А ее друзья не могут встать.
«Все вместе пошли, но не по переходу. Мы пошли - и сразу сбило троих», - рассказала девушка.
Пострадали мужчина и две женщины. Одна из них была без движения, и только после приезда скорой помощи ее попытались поднять и уложить на носилки.
По словам водителя иномарки, он просто не увидел людей на проезжей части: помешали яркие лучи заходящего солнца.
всё,не виновен.кегли сами виноваты.пусть авто чинят за свой счёт.