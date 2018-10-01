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Происшествия | Пострадавшие в ДТП переходили улицу Мира не по зебре

01.10.2018|18:53
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Патруль ДПС с трудом пробрался на место серьезной аварии. У дома № 14 на улице Мира под колеса старенькой Audi попали люди.

«Я слышал только крик девушки и сразу подошел сюда. Я находился где-то в метрах ста», - сообщил житель Западной Поляны Геннадий Шилкин.

Одна из пострадавших, вероятно, родилась в рубашке, она жива и здорова. А ее друзья не могут встать.

«Все вместе пошли, но не по переходу. Мы пошли - и сразу сбило троих», - рассказала девушка.

Пострадали мужчина и две женщины. Одна из них была без движения, и только после приезда скорой помощи ее попытались поднять и уложить на носилки.

По словам водителя иномарки, он просто не увидел людей на проезжей части: помешали яркие лучи заходящего солнца.

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Гость|01.10.2018 19:50|

всё,не виновен.кегли сами виноваты.пусть авто чинят за свой счёт.

Гость|01.10.2018 19:56|

Жалко, что это был не камаз.

Гость|01.10.2018 20:01|

Результат пропаганды гибдд по безответственности пешеходов.

Гость|01.10.2018 20:03|

НУ КАК НЕ ПО ПЕРЕХОДУ? НА ФОТО ВИДНО ПЕРЕХОД.2 КОРПУСА МАШИНЫ БЫЛ ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ...РАЗБЕРУТСЯ...

Гость|01.10.2018 20:11|

Гость писал(a):

НА ФОТО ВИДНО ПЕРЕХОД.2 КОРПУСА МАШИНЫ
а теперь почитай пдд про зону действия пешеходного перехода

Гость|01.10.2018 20:12|

До перехода надо доходить! Жалко людей, но это их выбор. Правила для всех: прежде, чем переходить - даже на переходе - убедись в безопасности.

Гость|01.10.2018 20:22|

ПУСКАЙ ПРОВЕРЯТ ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ...

Гость|01.10.2018 20:39|

Гость писал(a):

До перехода надо доходить
Точно,а то сколько раз видел,метров за 20-30 до перехода выйдут на проезжую часть и идут наискосок.И головы не повернут-что там у них сзади едет...

Гость|01.10.2018 20:48|

Жаль всех пострадавших. Но новость неоднократно дублируется в течении дня.

Имя: Гость
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