01.10.2018 | 18:53

Патруль ДПС с трудом пробрался на место серьезной аварии. У дома № 14 на улице Мира под колеса старенькой Audi попали люди.

«Я слышал только крик девушки и сразу подошел сюда. Я находился где-то в метрах ста», - сообщил житель Западной Поляны Геннадий Шилкин.

Одна из пострадавших, вероятно, родилась в рубашке, она жива и здорова. А ее друзья не могут встать.

«Все вместе пошли, но не по переходу. Мы пошли - и сразу сбило троих», - рассказала девушка.

Пострадали мужчина и две женщины. Одна из них была без движения, и только после приезда скорой помощи ее попытались поднять и уложить на носилки.

По словам водителя иномарки, он просто не увидел людей на проезжей части: помешали яркие лучи заходящего солнца.