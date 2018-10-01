01.10.2018 | 14:25

В понедельник, 1 октября, в Пензе, на пересечении улиц Красной и Свердлова, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок.

По предварительным данным, в 12:05 напротив дома № 40 на Свердлова столкнулись автомобили Volkswagen Tiguan, которым управлял 33-летний мужчина, и Hyundai Solaris с 21-летним молодым человеком за рулем.

В результате аварии водитель Hyundai получил телесные повреждения. Он был на месте осмотрен медиками и отпущен.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, в настоящее время по факту ДТП проводится проверка.