В Городище сотрудники Росгвардии предотвратили кражу тротуарной плитки. Инцидент произошел поздним вечером на улице Фабричной.
«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии увидел, что в непосредственной близости от магазина неизвестный гражданин грузит в свой автомобиль тротуарную плитку. Стражи порядка обратили внимание, что рядом с объектом торговли ведется стройка», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Правоохранители попросили мужчину объяснить происхождение плитки, и тот признался, что она ему не принадлежит.
Подозреваемого в краже задержали. Им оказался 40-летний житель Никольска. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Так еще немного и бордюры тырить начнут?