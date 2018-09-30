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Происшествия | Никольчанина задержали в Городище по подозрению в краже тротуарной плитки

30.09.2018|11:31
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В Городище сотрудники Росгвардии предотвратили кражу тротуарной плитки. Инцидент произошел поздним вечером на улице Фабричной.

«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии увидел, что в непосредственной близости от магазина неизвестный гражданин грузит в свой автомобиль тротуарную плитку. Стражи порядка обратили внимание, что рядом с объектом торговли ведется стройка», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Правоохранители попросили мужчину объяснить происхождение плитки, и тот признался, что она ему не принадлежит.

Подозреваемого в краже задержали. Им оказался 40-летний житель Никольска. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник — фото регионального управления Росгвардии
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Гость|30.09.2018 11:41|

Так еще немного и бордюры тырить начнут?

Гость|30.09.2018 11:43|

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть четверть века -

Все будет так. Исхода нет.(с)

Страна с воровским менталитетом. Так и будет в большинстве жить в нищете, поскольку - воруем у себя.

Гость|30.09.2018 11:45|

Там плитка была ворованная.

Гость|30.09.2018 11:53|

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nstop

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