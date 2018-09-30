30.09.2018 | 11:31

В Городище сотрудники Росгвардии предотвратили кражу тротуарной плитки. Инцидент произошел поздним вечером на улице Фабричной.

«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии увидел, что в непосредственной близости от магазина неизвестный гражданин грузит в свой автомобиль тротуарную плитку. Стражи порядка обратили внимание, что рядом с объектом торговли ведется стройка», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Правоохранители попросили мужчину объяснить происхождение плитки, и тот признался, что она ему не принадлежит.

Подозреваемого в краже задержали. Им оказался 40-летний житель Никольска. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.