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Происшествия | В Каменке разыскивают водителя, столкнувшегося с мотоциклистом

28.09.2018|12:49
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В четверг, 27 сентября, в Каменке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех- и двухколесного транспорта.

По предварительным данным, в 8:35 у дома № 61 на улице Суворова неустановленный автомобиль столкнулся с мотоциклом Nanfang NF 110-2, которым управлял 60-летний мужчина.

В результате происшествия пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка, принимаются меры по установлению личности второго участника ДТП и его задержанию», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|28.09.2018 13:08|

В Нью-Йорке бы уже разыскали... Но Каменка очень таинственна...

Имя: Гость
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