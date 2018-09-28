28.09.2018 | 12:49

В четверг, 27 сентября, в Каменке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех- и двухколесного транспорта.

По предварительным данным, в 8:35 у дома № 61 на улице Суворова неустановленный автомобиль столкнулся с мотоциклом Nanfang NF 110-2, которым управлял 60-летний мужчина.

В результате происшествия пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка, принимаются меры по установлению личности второго участника ДТП и его задержанию», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.