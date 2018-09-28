28.09.2018 | 19:24

В полицию позвонила продавец одного из магазинов торгового центра на улице Плеханова. Она сообщила, что к ним снова пришел мужчина, который несколько дней назад украл у них из зала одежду - мужские брюки и футболку. На место незамедлительно отправилась патрульная машина Росгвардии.

В итоге подозреваемый был задержан.

«Для совершения кражи злоумышленник использовал специально оборудованную сумку, с внутренней стороны выложенную фольгой. Помимо футболки, похищенной в данном магазине, в сумке также лежали новые джинсы. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции», - рассказал сотрудник ОВО УФСВНГ РФ по Пензенской области Алексей Борисов.

За кражу в магазине злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

«Уважаемые граждане, если вы стали очевидцем преступления, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона). Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты и в какую сторону направились. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер. Ваша активная гражданская позиция поможет оперативно задержать нарушителей закона», - обратился к населению заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.