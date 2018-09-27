27.09.2018 | 12:58

Стали известны подробности аварии, произошедшей в Пензе в четверг, 27 сентября. В 8:50 на перекрестке улиц Куйбышева и Свердлова столкнулись три транспортные средства.

По предварительным данным, это автобус МАЗ под управлением 45-летнего водителя, автобус ЛиАЗ, которым управлял 59-летний шофер, и легковой автомобиль Pontiac, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

«Водители автобусов были осмотрены на месте и отпущены», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Из-за затруднения движения транспорта автобусы № 30 и 130 вынуждены были изменить маршрут и двигаться не по улице Куйбышева, а по Калинина.