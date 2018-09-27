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Происшествия | В Пензе водителей двух автобусов отпустили после осмотра на месте ДТП

27.09.2018|12:58
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Стали известны подробности аварии, произошедшей в Пензе в четверг, 27 сентября. В 8:50 на перекрестке улиц Куйбышева и Свердлова столкнулись три транспортные средства.

По предварительным данным, это автобус МАЗ под управлением 45-летнего водителя, автобус ЛиАЗ, которым управлял 59-летний шофер, и легковой автомобиль Pontiac, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

«Водители автобусов были осмотрены на месте и отпущены», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Из-за затруднения движения транспорта автобусы № 30 и 130 вынуждены были изменить маршрут и двигаться не по улице Куйбышева, а по Калинина.

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Гость|27.09.2018 13:14|

отлично,продолжайте следить за развитием событий и держите нас в курсе.

Гость|27.09.2018 13:40|

penzainform.ru писал(a):

и легковой автомобиль Pontiac, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

Кто то сильно борзонул.

Гость|27.09.2018 13:54|

где эти водители сейчас и чем они занимаются? как их самочуствие? может им нужен внеочередной выходной из-за полученного стресса?

Гость|27.09.2018 14:47|

Битва за выручку продолжается!!!

Имя: Гость
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