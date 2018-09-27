27.09.2018 | 16:21

Погодные условия, скорость, невнимательность или иные факторы - что стало причиной аварии на проспекте Строителей, теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Служебная машина марки Toyota Matrix вылетела со своей полосы и сшибла новый автоматический регулировщик, находящийся на другой стороне движения. Никто из людей не пострадал чудом, обычно на этом участке всегда многолюдно. Не понадобилась медицинская помощь и водителю легковушки.

А вот к реанимации опоры приступили незамедлительно.

«Ущерб, конечно, серьезный - светофоры-то недешевые», - отметил рабочий.

Восстановить авторегулировщик и повесить снесенные дорожные знаки предполагается в ближайшее время.