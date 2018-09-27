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Происшествия | На станции Леонидовка под колесами поезда погибла 90-летняя женщина

27.09.2018|09:50
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В среду, 26 сентября, в районе станции Леонидовка Пензенского района была смертельно травмирована грузовым поездом 90-летняя женщина. Сообщение об этом поступило около 11:30.

По предварительным данным, пожилая местная жительница переходила пути в неположенном месте.

«По данному факту проводится проверка, опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

Сотрудники пензенской транспортной полиции в очередной раз призывают жителей Сурского края соблюдать правила безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|27.09.2018 10:06|

что это старьё там забыло?

Гость|27.09.2018 10:11|

на работу шла

Имя: Гость
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