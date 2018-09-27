В среду, 26 сентября, в районе станции Леонидовка Пензенского района была смертельно травмирована грузовым поездом 90-летняя женщина. Сообщение об этом поступило около 11:30.
По предварительным данным, пожилая местная жительница переходила пути в неположенном месте.
«По данному факту проводится проверка, опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.
Сотрудники пензенской транспортной полиции в очередной раз призывают жителей Сурского края соблюдать правила безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.
что это старьё там забыло?