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Происшествия | На пр. Строителей Toyota вылетела на разделительную полосу у ТЦ «Лента»

27.09.2018|16:02
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В четверг, 27 сентября, в пензенских группах в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии и видеозаписи с автомобилем, вылетевшим на разделительную полосу у пешеходного перехода в районе ТЦ «Лента» на проспекте Строителей.

Как уточнили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, авария произошла около 12:00.

«По предварительным данным, на проспекте Строителей, напротив строения № 2Б, водитель Toyota Matrix, мужчина 1986 года рождения, допустил наезд на препятствие - опору светофора», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в ГИБДД.

Автомобиль получил механические повреждения, водитель за медицинской помощью не обращался.

Пензенцы, комментируя записи, высказали мнение, что причиной ЧП стала скользкая дорога.

С начала недели в Пензе из-за мокрого асфальта увеличилось число дорожно-транспортных происшествий. По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, размещенным на сайте регионального ГУ МЧС, дожди продолжатся, так что водителям следует быть внимательнее и аккуратнее.

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Гость|27.09.2018 16:17|

ДОЖДЬ...

Гость|27.09.2018 16:19|

Неумелые водители!

Гость|27.09.2018 16:28|

Скорость

Гость|27.09.2018 16:30|

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы, комментируя записи, высказали мнение, что причиной ЧП стала скользкая дорога.
Кто бы мог подумать, что на мокром асфальте сцепление хуже!

Ее там что, маслом полили, а он не заметил? Нет? Ну значит дебилизм водятла стал единственной причиной.

Гость|27.09.2018 16:32|

там хоть людей не было ? на разделительной полосе?

Гость|27.09.2018 16:57|

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы, комментируя записи, высказали мнение, что причиной ЧП стала скользкая дорога.
Лысая и старая резина,превышение скорости и главное- хреновая "прокладка" между рулём и сиденьем.Хорошо что пешеходов не снёс.

Имя: Гость
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