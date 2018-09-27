27.09.2018 | 16:02

В четверг, 27 сентября, в пензенских группах в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии и видеозаписи с автомобилем, вылетевшим на разделительную полосу у пешеходного перехода в районе ТЦ «Лента» на проспекте Строителей.

Как уточнили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, авария произошла около 12:00.

«По предварительным данным, на проспекте Строителей, напротив строения № 2Б, водитель Toyota Matrix, мужчина 1986 года рождения, допустил наезд на препятствие - опору светофора», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в ГИБДД.

Автомобиль получил механические повреждения, водитель за медицинской помощью не обращался.

Пензенцы, комментируя записи, высказали мнение, что причиной ЧП стала скользкая дорога.

С начала недели в Пензе из-за мокрого асфальта увеличилось число дорожно-транспортных происшествий. По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, размещенным на сайте регионального ГУ МЧС, дожди продолжатся, так что водителям следует быть внимательнее и аккуратнее.