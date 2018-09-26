Пензенское информационное агентство|18+|Среда|26 сен 2018|16:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  77.38  |  $  65.76

Происшествия | В Заречном водитель ВАЗа отвлекся и не заметил девочку на переходе

26.09.2018|11:34
Печать

В понедельник, 24 сентября, в Заречном произошло ДТП с участием несовершеннолетней жительницы города. Об этом сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на городское отделение ГИБДД.

По предварительным данным, в 17:50 на нерегулируемом переходе напротив дома № 8 на улице Заречной 63-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 16-летнюю девочку.

Школьница получила телесные повреждения. Медики, оказав помощь, отпустили ее домой.

Свидетельницей аварии стала зареченка, которая переходила проезжую часть вместе с дочкой. По ее словам, водитель легковушки пропустил их, а затем она услышала странный звук, обернулась и увидела, что девочка, шедшая за ними, лежит на дороге. Водитель объяснил наезд на подростка тем, что не заметил пешехода - посмотрел в другую сторону и отвлекся.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|26.09.2018 11:54|

А девочка куда смотрела, интересно??

Гость|26.09.2018 11:56|

Гость писал(a):

А девочка куда смотрела, интересно?
На источник "странного звука". А ты бы не смотрел?

Гость|26.09.2018 13:46|

Разве в наше время ещё бывают 16 летние девочки?

Гость|26.09.2018 14:04|

Девочка шла в черной одежде и с наушниками в ушах так то

Гость|26.09.2018 15:25|

То лоси,то наркоманы,то слепые за рулём.

Гость|26.09.2018 15:28|

А капитан ТАЗа куда отвлекся?

Гость|26.09.2018 15:44|

наверно опять освещения на переходе нет

Гость|26.09.2018 15:45|

Гость писал(a):

А капитан ТАЗа куда отвлекся?
на райские врата засмотрелся

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!