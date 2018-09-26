26.09.2018 | 11:34

В понедельник, 24 сентября, в Заречном произошло ДТП с участием несовершеннолетней жительницы города. Об этом сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на городское отделение ГИБДД.

По предварительным данным, в 17:50 на нерегулируемом переходе напротив дома № 8 на улице Заречной 63-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 16-летнюю девочку.

Школьница получила телесные повреждения. Медики, оказав помощь, отпустили ее домой.

Свидетельницей аварии стала зареченка, которая переходила проезжую часть вместе с дочкой. По ее словам, водитель легковушки пропустил их, а затем она услышала странный звук, обернулась и увидела, что девочка, шедшая за ними, лежит на дороге. Водитель объяснил наезд на подростка тем, что не заметил пешехода - посмотрел в другую сторону и отвлекся.