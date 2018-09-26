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Происшествия | В Пензе разыскивают водителя, сбившего пешехода и уехавшего с места ДТП

26.09.2018|17:59
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Сотрудники полиции обращаются к пензенцам с просьбой помочь в розыске водителя автомобиля, скрывшегося с места ДТП.

Инцидент произошел во вторник, 25 сентября, в 19:05. Напротив дома № 79 на улице Бекешской водитель неустановленного автомобиля сбил 39-летнего мужчину и уехал. Пешеход получил травмы.

«Убедительная просьба очевидцев происшествия позвонить по телефонам: 59-90-14, 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились к гражданам в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|26.09.2018 19:02|

Где камеры видеонаблюдений? Сложно проверить поток машин в данном отрезке времени или кого то могут прикрывать?

Гость|26.09.2018 19:25|

Какие тебе там камеры Бекешская 79 частный сектор

Гость|26.09.2018 19:40|

Камеры есть на Пушкина,у глобуса и ещё где мы не знаем,при желании вычисляется просто.Время,средняя скорость и т.д. Нужно желание или приказ сверху.

Гость|26.09.2018 19:52|

Не найдут, зачем им это ,головная боль", с моей мамой такой же случай.Она умерла ,об'яснала тупому ПДД, что есть камеры на посту, но они вид делали "да вы что?".

Имя: Гость
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