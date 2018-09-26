26.09.2018 | 17:59

Сотрудники полиции обращаются к пензенцам с просьбой помочь в розыске водителя автомобиля, скрывшегося с места ДТП.

Инцидент произошел во вторник, 25 сентября, в 19:05. Напротив дома № 79 на улице Бекешской водитель неустановленного автомобиля сбил 39-летнего мужчину и уехал. Пешеход получил травмы.

«Убедительная просьба очевидцев происшествия позвонить по телефонам: 59-90-14, 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились к гражданам в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.