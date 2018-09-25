25.09.2018 | 11:00

В ночь на вторник, 25 сентября, в Рязани случилось ДТП, унесшее жизнь жителя Пензенской области.

Трагедия произошла около 00:05 на 198-м километре федеральной автодороги М5 «Урал», проходящей через Рязань.

По предварительным данным, автомобиль «Валдай», которым управлял 29-летний житель Владимирской области, остановился перед тем, как совершить поворот с главной дороги на прилегающую. В этот момент в него врезался Mercedes-Benz, за рулем которого находился 51-летний житель Пензенской области.

Водитель иномарки погиб, его пассажиры - 34-летняя женщина, 31-летний мужчина, а также двое детей в возрасте 2 и 3 лет - доставлены в больницу. Шофер грузовика не пострадал.

«По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.