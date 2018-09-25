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Происшествия | В ДТП в Рязани один пензенец погиб, четверо пострадали

25.09.2018|11:00
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В ночь на вторник, 25 сентября, в Рязани случилось ДТП, унесшее жизнь жителя Пензенской области.

Трагедия произошла около 00:05 на 198-м километре федеральной автодороги М5 «Урал», проходящей через Рязань.

По предварительным данным, автомобиль «Валдай», которым управлял 29-летний житель Владимирской области, остановился перед тем, как совершить поворот с главной дороги на прилегающую. В этот момент в него врезался Mercedes-Benz, за рулем которого находился 51-летний житель Пензенской области.

Водитель иномарки погиб, его пассажиры - 34-летняя женщина, 31-летний мужчина, а также двое детей в возрасте 2 и 3 лет - доставлены в больницу. Шофер грузовика не пострадал.

«По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Источник — фото 62.мвд.рф
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Гость|25.09.2018 11:39|

ВОТ ТЕБЕ И МЕРСЕДЕС...

Гость|25.09.2018 12:04|

да там одни ремонты по трассе.что ни мост,то реверсный светофор.от самой москвы до мордовии такая шняга.

Гость|25.09.2018 12:11|

Какие ремонты? 198 км — это два перекрестка окружной с куйбышевским и ряжским шоссе. Или поворот на Рязанскую улицу. Везде светофоры.

Гость|25.09.2018 12:43|

В Рязани грибы с глазами. Их едят, они глядят.

Гость|25.09.2018 13:32|

Залетел под будку. Удар сразу отрубает голову швеллером рамы валдая

Имя: Гость
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