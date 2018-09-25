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Происшествия | На трассе М5 неподалеку от Пензы попал в ДТП и сгорел автомобиль

25.09.2018|14:40
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Во вторник, 25 сентября, на трассе М5 «Урал» неподалеку от Пензы сгорел автомобиль. Проезжавший мимо водитель прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» видео с места ЧП.

На кадрах запечатлен автомобиль, полыхающий открытым огнем. Чуть дальше видны снесенные отбойники.

«Возгорание автомобиля произошло после ДТП, сигнал поступил в МЧС в 11:34. На тушение выезжали три человека на одной спецмашине», - прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По данным ИА «ПензаИнформ», в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Источник — видео instagram.com, @mr_jorik
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Гость|25.09.2018 15:43|

Похоже разогнался и поймал аквапланирование.

Гость|25.09.2018 15:56|

Идиот будет за свой счет восстанавливать отбойник. Карма нашла героя

Гость|25.09.2018 15:58|

Ещё один гонщик, опыта нет, а скорость любит, вот результат!

Гость|25.09.2018 16:06|

Какие колеи на 1-х полосах в оба направления неудивительно, думаю ещё не мало будет, там посухому бросает...

Гость|25.09.2018 16:09|

Чо разгалделись, раскудахтались? Обычный тошнот из левой полосы, всплыл на 70 км/ч.

Гость|25.09.2018 16:35|

Гонщик-Груз200 писал(a):

Чо разгалделись, раскудахтались? Обычный тошнот из левой полосы, всплыл на 70 км/ч.
Молись интенсивней!

Гость|25.09.2018 17:31|

Гость писал(a):

Какие колеи на 1-х полосах в оба направления неудивительно, думаю ещё не мало будет, там посухому бросает...
на шестёрке может и бросает тебя,нормальных людей нет.

Гость|25.09.2018 19:22|

после обеда там проезжал, отбойники лежали

Гость|25.09.2018 20:07|

Что за авто？

Гость|25.09.2018 20:12|

Гость писал(a):

Что за авто？
Мицубиси.

Гость|25.09.2018 20:58|

Странно, никто не пострадал! Машина на боку и горит! Водитель, что катапультировался успел?

Гость|25.09.2018 22:42|

Люди, всяко бывает. У человека стресс, машина в хлам. Хорошр, живой

Имя: Гость
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