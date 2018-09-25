25.09.2018 | 14:40

Во вторник, 25 сентября, на трассе М5 «Урал» неподалеку от Пензы сгорел автомобиль. Проезжавший мимо водитель прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» видео с места ЧП.

На кадрах запечатлен автомобиль, полыхающий открытым огнем. Чуть дальше видны снесенные отбойники.

«Возгорание автомобиля произошло после ДТП, сигнал поступил в МЧС в 11:34. На тушение выезжали три человека на одной спецмашине», - прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По данным ИА «ПензаИнформ», в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.