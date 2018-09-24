24.09.2018 | 17:26

Из реки Ардым около села Колюпановка Пензенского района около 10:00 достали автомобиль Mazda, внутри которого обнаружили тела троих мужчин. Инцидент имел место в пятницу, 21 сентября.

«Спасатели-водолазы извлекли из водоема тела погибших, затем с помощью автокрана на поверхность была поднята машина», - сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

В региональном управлении МВД России уточнили, что 20 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении двух 31-летних и одного 35-летнего мужчины. В ходе поисковых мероприятий вблизи 10-го километра дороги Пенза - Кондоль - Оленевка была найдена машина с их телами.

«По предварительным данным, автомобиль оказался в реке в результате ДТП. По данному факту в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - добавили в ведомстве.