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Происшествия | В Пензенском районе из реки Ардым достали машину с телами троих мужчин

24.09.2018|17:26
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Из реки Ардым около села Колюпановка Пензенского района около 10:00 достали автомобиль Mazda, внутри которого обнаружили тела троих мужчин. Инцидент имел место в пятницу, 21 сентября.

«Спасатели-водолазы извлекли из водоема тела погибших, затем с помощью автокрана на поверхность была поднята машина», - сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

В региональном управлении МВД России уточнили, что 20 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении двух 31-летних и одного 35-летнего мужчины. В ходе поисковых мероприятий вблизи 10-го километра дороги Пенза - Кондоль - Оленевка была найдена машина с их телами.

«По предварительным данным, автомобиль оказался в реке в результате ДТП. По данному факту в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - добавили в ведомстве.

Источник — Фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|24.09.2018 19:26|

Жёстко.

Гость|24.09.2018 19:51|

penzainform.ru писал(a):

автомобиль оказался в реке в результате ДТП.

Сам съехал или помогли?

Гость|24.09.2018 20:04|

Конечно помогли!!! Сам не мог!!! Разве он мог сам!!!! Беспредел!!!

Гость|24.09.2018 20:05|

Два были пьяных и один трезвый. Трезвый говорят выбрался из машины и захлебнулся недалеко от берега .мужики не пейте!сколько горя принесли родителям,женам и детям!берегите себя,жизнь одна.соболезнование родным.

Гость|24.09.2018 21:08|

Гость писал(a):

Сам съехал или помогли?
ты что еще в 90х живешь?

Гость|24.09.2018 21:27|

Слишком быстро ехал

Гость|24.09.2018 21:49|

Гость писал(a):

Два были пьяных и один трезвый.
даа и бок с ними простит

Гость|24.09.2018 22:33|

МУЖИКИ СЕБЯ НЕ БЕРЕГУТ...

Гость|24.09.2018 22:39|

пусть им земля будет пухом а небо раем.бох о вас позаботится.все мы будем там.только не кто не знает своего дня ивремени.

Гость|24.09.2018 23:43|

пусть им земля будет пухом а небо раем.бох о вас позаботится.все мы будем там.только не кто не знает своего дня ивремени.

И помежет им F1. Воимя Ctrl, Alt и святого Del'a! Enter

Гость|25.09.2018 00:03|

Гость писал(a):

бох о вас позаботится
на все воля божья

Гость|25.09.2018 01:05|

Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://shtrafyrus.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!

Гость|25.09.2018 01:19|

Ещё не то бывает. Жизнь прекрасна.

Имя: Гость
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