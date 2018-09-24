24.09.2018 | 13:18

В понедельник, 24 сентября, около 13:00 произошло ДТП с участием автомобиля Renault Duster и мотоцикла. О происшествии сообщил читатель «ПензаИнформ» по имени Сергей. Он же предоставил фото.

«Я ехал со стороны Кривозерья по направлению к центру Пензы. На улице Калинина, у фабрики игрушек, увидел лежащий на асфальте искореженный мотоцикл. Рядом валялся шлем, он был цел», - рассказал очевидец.

В машине реанимации, припаркованной у места ДТП, Сергей заметил лежавшего молодого человека. Его локоть был весь в крови.

«Не знаю, насколько тяжелые травмы получил мотоциклист, но хочу еще раз напомнить: будьте осторожны на дороге!» - завершил рассказ Сергей.

Также фото с места аварии прислал пензенец Кирилл Обратенко.