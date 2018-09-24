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Происшествия | В Пензе столкнулись Renault Duster и мотоцикл

24.09.2018|13:18
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В понедельник, 24 сентября, около 13:00 произошло ДТП с участием автомобиля Renault Duster и мотоцикла. О происшествии сообщил читатель «ПензаИнформ» по имени Сергей. Он же предоставил фото.

«Я ехал со стороны Кривозерья по направлению к центру Пензы. На улице Калинина, у фабрики игрушек, увидел лежащий на асфальте искореженный мотоцикл. Рядом валялся шлем, он был цел», - рассказал очевидец.

В машине реанимации, припаркованной у места ДТП, Сергей заметил лежавшего молодого человека. Его локоть был весь в крови.

«Не знаю, насколько тяжелые травмы получил мотоциклист, но хочу еще раз напомнить: будьте осторожны на дороге!» - завершил рассказ Сергей.

Также фото с места аварии прислал пензенец Кирилл Обратенко.

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Гость|24.09.2018 14:18|

Без защиты был небось.

Гость|24.09.2018 18:16|

Красота-то какая, хрустота!

Гость|24.09.2018 18:17|

Хруст м-у рядами проскочить хотел. Карма прилетела хрустику в подсрачник

Гость|24.09.2018 20:37|

Не зная ситуации, не делай выводы

Гость|24.09.2018 20:48|

Гость писал(a):

Не зная ситуации, не делай выводы
Результат на лицо. Кто въехал сзади - тот и виноват. Кури ПДД, знаток ситуаций.

Гость|24.09.2018 20:52|

penzainform.ru писал(a):

будьте осторожны на дороге!» - завершил рассказ Сергей.
За собой следи, умнег!

Гость|24.09.2018 20:54|

Гость писал(a):

знаток ситуаций.
Слово "ситуация" смотри в словаре между словами "сиськи" и "сифилис"...

Гость|24.09.2018 20:57|

Гость писал(a):

Без защиты был небось.
Просто не было иконок на руле

Гость|24.09.2018 20:58|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
знаток ситуаций.
Слово "ситуация" смотри в словаре между словами "сиськи" и "сифилис"...
Петросяюще смищно.

Гость|24.09.2018 21:47|

Недоумки, хрустики это ваши зеркала. Ломал и буду вам их ломать.

Гость|24.09.2018 22:32|

Половина водителей дальше своего носа не видят, и зеркала с поворотниками им лишь для красоты, а парню на мото скорейшего выстанавления и ровных дорог))

Имя: Гость
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