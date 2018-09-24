24.09.2018 | 17:06

В понедельник, 24 сентября, в Пензе около 16:00 эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Сан и Март». Причиной тому стал бесхозный пакет, обнаруженный в здании.

На место прибыли сотрудники всех экстренных служб, в том числе чтобы проверить пакет на наличие взрывных устройств.

«Сигнал об обнаружении бесхозного предмета поступил в 15:55. В ходе проверки выяснилось, что предмет не представляет угрозы, это был пакет с пустой сумкой внутри», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе областного УМВД.

В 2017 году инженеры-техники регионального управления Росгвардии 197 раз выезжали на проверку наличия взрывных устройств.