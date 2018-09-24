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Происшествия | В Пензе из-за пакета с сумкой эвакуировали ТЦ «Сан и Март»

24.09.2018|17:06
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В понедельник, 24 сентября, в Пензе около 16:00 эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Сан и Март». Причиной тому стал бесхозный пакет, обнаруженный в здании.

На место прибыли сотрудники всех экстренных служб, в том числе чтобы проверить пакет на наличие взрывных устройств.

«Сигнал об обнаружении бесхозного предмета поступил в 15:55. В ходе проверки выяснилось, что предмет не представляет угрозы, это был пакет с пустой сумкой внутри», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе областного УМВД.

В 2017 году инженеры-техники регионального управления Росгвардии 197 раз выезжали на проверку наличия взрывных устройств.

Источник — фото vk.com/typical_penza
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Гость|24.09.2018 18:24|

щаз

Гость|24.09.2018 20:06|

penzainform.ru писал(a):

инженеры-техники
Енто хто????

Имя: Гость
Комментарий:

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