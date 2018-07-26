26.07.2018 | 11:42

В четверг, 26 июля, в Пензе на улице Сухумской случилось дорожно-транспортное происшествие, участник которого, по сообщениям очевидцев, скрылся. Фотографии ИА «ПензаИнформ» прислал местный житель Алексей.

Около 7:30 водитель внедорожника врезался в дорожное ограждение и «собрал» несколько пролетов, остановившись только перед поворотом к дому № 11а на улице Вадинской. На снимке видно, что машина получила значительные механические повреждения.

Через некоторое время на место ДТП приехали сотрудники Госавтоинспекции.

Движение по улице Сухумской открыли после масштабного ремонта в декабре 2017 года, которого требовала высокая транспортная нагрузка. В результате там расширили проезжую часть и переустроили инженерные коммуникации.

Теперь в распоряжении водителей есть три полосы движения шириной по 3,5 метра, а для пешеходов сделали широкие тротуары с перильным ограждением.