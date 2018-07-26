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Происшествия | В Пензе на улице Сухумской водитель внедорожника врезался в ограждение

26.07.2018|11:42
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В четверг, 26 июля, в Пензе на улице Сухумской случилось дорожно-транспортное происшествие, участник которого, по сообщениям очевидцев, скрылся. Фотографии ИА «ПензаИнформ» прислал местный житель Алексей.

Около 7:30 водитель внедорожника врезался в дорожное ограждение и «собрал» несколько пролетов, остановившись только перед поворотом к дому № 11а на улице Вадинской. На снимке видно, что машина получила значительные механические повреждения.

Через некоторое время на место ДТП приехали сотрудники Госавтоинспекции.

Движение по улице Сухумской открыли после масштабного ремонта в декабре 2017 года, которого требовала высокая транспортная нагрузка. В результате там расширили проезжую часть и переустроили инженерные коммуникации.

Теперь в распоряжении водителей есть три полосы движения шириной по 3,5 метра, а для пешеходов сделали широкие тротуары с перильным ограждением.

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Гость|26.07.2018 12:08|

хороший автомобиль, прочный.... а вот забор - говно!

кто его ставил?

Гость|26.07.2018 12:09|

бухой был?

Гость|26.07.2018 12:53|

Гость писал(a):

хороший автомобиль, прочный.... а вот забор - говно!кто его ставил?
Это Great Wall Hover H5 / китаец, хороший и прочный !?Вообще то это заборчик ,что бы пешеходы не лезли на дорогу,а не отбойник!Так что машина хлам,а заборчик-заборчик.

Имя: Гость
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