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Происшествия | В Хакасии одна из участниц тургруппы из Пензы и Москвы найдена мертвой

26.07.2018|16:45
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В Хакасии нашли тело одной из двух женщин, исчезнувших после чрезвычайного происшествия с катамараном, на котором сплавлялась туристическая группа из Москвы и Пензы.

Тело погибшей обнаружили во время обследования территории с вертолета Ми-8. Сейчас на месте работает наземная бригада республиканского ГУ МЧС России, продолжаются поиски второй пропавшей без вести.

Об исчезновении шестерых приезжих стало известно в среду, 25 июля. Туристы - двое мужчин, две женщины и двое детей - не зарегистрировались у спасателей. Те узнали о ЧП от члена экипажа, которому удалось выбраться из воды. В ближайшем городе он обратился в полицию - спустя два дня после случившегося.

В ночь с 25 на 26 июля второй мужчина и дети самостоятельно вышли на дорогу, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

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