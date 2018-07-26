26.07.2018 | 16:45

В Хакасии нашли тело одной из двух женщин, исчезнувших после чрезвычайного происшествия с катамараном, на котором сплавлялась туристическая группа из Москвы и Пензы.

Тело погибшей обнаружили во время обследования территории с вертолета Ми-8. Сейчас на месте работает наземная бригада республиканского ГУ МЧС России, продолжаются поиски второй пропавшей без вести.

Об исчезновении шестерых приезжих стало известно в среду, 25 июля. Туристы - двое мужчин, две женщины и двое детей - не зарегистрировались у спасателей. Те узнали о ЧП от члена экипажа, которому удалось выбраться из воды. В ближайшем городе он обратился в полицию - спустя два дня после случившегося.

В ночь с 25 на 26 июля второй мужчина и дети самостоятельно вышли на дорогу, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасия.