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Происшествия | На Шуисте водитель ударил пешехода за выход на дорогу в неположенном месте

26.07.2018|12:54
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Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности инцидента, произошедшего в среду, 25 июля, на улице Чапаева в Пензе. Как сообщили очевидцы, обратившиеся в полицию, на проезжей части, напротив дома № 71, водитель автомобиля ударил пешехода.

Сигнал поступил в дежурную часть в 18:30.

«По словам очевидцев, возле остановки общественного транспорта неизвестный мужчина шел по проезжей части и, пересекая ее, резко остановился. В этот момент около него затормозил серый седан, из которого вышел мужчина 35-40 лет, ударил пешехода в область головы, тот упал, а водитель сел в машину и уехал в неизвестном направлении», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Горожане, ставшие свидетелями инцидента, вызвали скорую. «По факту происшествия проводится проверка», - добавили в УМВД.

В группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте» появились подробности ЧП. Гулявшая с ребенком неподалеку девушка отметила, что пешеход вел себя неадекватно и незадолго до встречи с водителем был участником драки на остановке.

Источник — фото vk.com/typical_penza
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Гость|26.07.2018 13:08|

Странно. Учитывая как автомобилисты катаются на пешеходных дорожках то никаких претензий к пешеходам которые ходят по проезжей части быть не должно.

Имя: Гость
Комментарий:

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