25.07.2018 | 15:57

В среду, 25 июля, в Таштыпском районе Республики Хакасии случилось чрезвычайное происшествие – во время сплава по реке Она в районе порога Максим опрокинулся катамаран с шестью людьми.

Туристы, не зарегистрировавшиеся у спасателей, приехали из Москвы и Пензы, двое из них дети.

«Одному из членов экипажа удалось выбраться из воды, и проплывающая мимо вторая группа подобрала его и доставила до города Абаза. Там он обратился в отдел полиции», - сообщил начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Себов.

Местонахождение еще пятерых человек неизвестно. Из-за грозового фронта, сильного ветра и дождя применение вертолета при поисках невозможно. В четверг, 26 июля, к месту проведения работ отправится наземная группа в составе 11 спасателей на двух спецмашинах.

«В настоящее время, наряду с поисково-спасательными работами, следователи выдвинулись к месту трагедии для осмотра места происшествия. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», - сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК России.