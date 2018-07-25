Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 июл 2018|16:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+29oC
Завтра | Облачно |
  73.75  |  $  63.08

Происшествия | В Хакасии пропали пензенские туристы, сплавлявшиеся на катамаране

25.07.2018|15:57
Печать

В среду, 25 июля, в Таштыпском районе Республики Хакасии случилось чрезвычайное происшествие – во время сплава по реке Она в районе порога Максим опрокинулся катамаран с шестью людьми.

Туристы, не зарегистрировавшиеся у спасателей, приехали из Москвы и Пензы, двое из них дети.

«Одному из членов экипажа удалось выбраться из воды, и проплывающая мимо вторая группа подобрала его и доставила до города Абаза. Там он обратился в отдел полиции», - сообщил начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Себов.

Местонахождение еще пятерых человек неизвестно. Из-за грозового фронта, сильного ветра и дождя применение вертолета при поисках невозможно. В четверг, 26 июля, к месту проведения работ отправится наземная группа в составе 11 спасателей на двух спецмашинах.

«В настоящее время, наряду с поисково-спасательными работами, следователи выдвинулись к месту трагедии для осмотра места происшествия. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», - сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК России.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!