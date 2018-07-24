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Происшествия | Жителя Каменки придавило столбом при попытке срезать провода ЛЭП

24.07.2018|09:09
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В Каменке проводится доследственная проверка по факту смерти 32-летнего местного жителя.

По предварительным данным, в ночь с 19 на 20 июля он вместе с двумя своими знакомыми приехал на машине к селу Владыкино Каменского района с целью похитить провода линии электропередачи.

Чтобы осуществить задуманное, каменец забрался на бетонный столб и срезал провода, но столб упал, придавив его. Подельники вызволили пострадавшего и отвезли его в приемное отделение Каменской межрайонной больницы.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина получил закрытую травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов, отчего наступила его смерть», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти жителя Каменки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник — Фото penza.sledcom.ru
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Гость|24.07.2018 09:22|

Россия

Гость|24.07.2018 09:47|

И засем они его повезли в больничку ? Сами бы вскрыли и убидились что внутренние органы повреждены .

Гость|24.07.2018 10:13|

Интересно, а теперь хозяина столба посадят или компенсацию потребуют?

Дмитрий Н. Мотовилов|24.07.2018 10:15|

Гость писал(a):

Россия
Каменец Подольский. Украина. Не понял, что столб держался на проводах врастяжку. Между Западом и Востоком. Купился на безвиз, обрезал связи и придавился.

Имя: Гость
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