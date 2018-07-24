24.07.2018 | 09:09

В Каменке проводится доследственная проверка по факту смерти 32-летнего местного жителя.

По предварительным данным, в ночь с 19 на 20 июля он вместе с двумя своими знакомыми приехал на машине к селу Владыкино Каменского района с целью похитить провода линии электропередачи.

Чтобы осуществить задуманное, каменец забрался на бетонный столб и срезал провода, но столб упал, придавив его. Подельники вызволили пострадавшего и отвезли его в приемное отделение Каменской межрайонной больницы.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина получил закрытую травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов, отчего наступила его смерть», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти жителя Каменки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.