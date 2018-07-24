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Происшествия | В Пензе пропала 55-летняя Надежда Фролова

24.07.2018|13:27
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В Пензе разыскивают 55-летнюю Надежду Андреевну Фролову. В пятницу, 20 июля, она вышла из дома и отправилась в неизвестном направлении, с тех пор сведений о ее местонахождении нет.

Рост Надежды Фроловой 162 сантиметра, она имеет худощавое телосложение, седовато-каштановые волосы, серо-зеленые глаза. В день исчезновения на женщине была темная футболка и черные штаны в белый горох.

Поисками Надежды Фроловой занимается полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Последние сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшей, сообщите в полицию по телефону 02», - обратились к гражданам в УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото lizaalert.org
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Гость|24.07.2018 13:42|

penzainform.ru писал(a):

волонтеры отряда «Лиза Алерт».
опять детишки пиарятся.

Хоть раз кого-то сами нашли?

Гость|24.07.2018 13:47|

Гость писал(a):

волонтеры отряда «Лиза Алерт».

опять детишки пиарятся.

Хоть раз кого-то сами нашли?

Почему пиарятся? И там не детишки вовсе, а обычные люди. Они распечатывают и расклеивают объявление, используют свой личный транспорт для объезда территории поиска, собирают поисковые отряды, если исчезновение в лесу произошло, например. Так нашли живого ребёнка в лесополосе, мать которого зарезал маньяк. Если бы не волонтёры мальчик умер через несколько часов от переохлаждения.

Имя: Гость
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