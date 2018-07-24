24.07.2018 | 13:27

В Пензе разыскивают 55-летнюю Надежду Андреевну Фролову. В пятницу, 20 июля, она вышла из дома и отправилась в неизвестном направлении, с тех пор сведений о ее местонахождении нет.

Рост Надежды Фроловой 162 сантиметра, она имеет худощавое телосложение, седовато-каштановые волосы, серо-зеленые глаза. В день исчезновения на женщине была темная футболка и черные штаны в белый горох.

Поисками Надежды Фроловой занимается полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Последние сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшей, сообщите в полицию по телефону 02», - обратились к гражданам в УМВД России по Пензенской области.