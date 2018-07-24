24.07.2018 | 12:20

Во вторник, 24 июля, на улице Пензенской в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного регионального ГУ МЧС России в 8:40. Около дома № 34 водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил пожилого мужчину, ехавшего на велосипеде.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось три человека, одна единица техники», - сообщили в пресс-службе главного управления.

По неподтвержденной информации, пострадавший был доставлен в больницу и отпущен после оказания медицинской помощи.