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Происшествия | В Кузнецке водитель ВАЗ-2114 сбил пожилого велосипедиста

24.07.2018|12:20
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Во вторник, 24 июля, на улице Пензенской в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного регионального ГУ МЧС России в 8:40. Около дома № 34 водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил пожилого мужчину, ехавшего на велосипеде.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось три человека, одна единица техники», - сообщили в пресс-службе главного управления.

По неподтвержденной информации, пострадавший был доставлен в больницу и отпущен после оказания медицинской помощи.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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