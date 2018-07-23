23.07.2018 | 16:19

Американский клен полностью перекрыл выезд из 35-го и 37-го домов на Краснова. На две части дерево разорвало внезапно, ветра не было, лишь накрапывал дождь.

«Три секунды не успел. Только повернул - и оно пошло. Женщину ветками прикрыло, она еле вылезла. По голове ей ударило, и что-то со спиной», - рассказал очевидец Александр Казанцев.

Пока вокруг ахали, вызывали врачей, пострадавшая исчезла. Медики приступили к поискам, обошли дворы (может, где-то человек упал и лежит), но не нашли, уехали без пациента.

У женщины, оказывается, были неотложные дела, она вернулась после отъезда скорой.

«Не успела до дороги дойти, меня прямо накрыло. Это спасибо вот машина зеленая там стоит. Я на машину, а дерево на меня. У меня в глазах потемнело, думаю: «Ну все, наверное». Сейчас меня тошнит, кружится голова, но в больницу меня не надо. У меня муж в больнице, я никак не могу», - поделилась пострадавшая.

Женщине крупно повезло: если бы она попала под острый обломок сучка, то могла бы не выжить.

О старой «шестерке» никто горевать не стал, хозяин даже не вышел. Кстати, машину дерево пощадило, очень мягко накрыло ветками, не разбив стекла.