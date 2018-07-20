20.07.2018 | 11:32

Утром в четверг, 19 июля, в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

42-летний водитель ВАЗ-2106 ехал с Коммунальной улицы в сторону Заводской и на пешеходном переходе сбил 65-летнюю зареченку. По информации портала «Город Z», женщина работает в комбинате благоустройства и в момент аварии была в дорожном жилете яркого цвета.

«Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в пензенскую городскую больницу № 6 с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами мягких тканей головы, закрытым переломом левой ноги», - сообщает портал.

По данному факту проводится проверка.