Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|20 июл 2018|19:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+25oC
Погода | Сегодня | Гроза |
+19oC
+23oC
Завтра | Гроза |
  73.93  |  $  63.49

Происшествия | В Пензе во дворе на улице Чаадаева сбили 6-летнего ребенка

20.07.2018|14:16
Печать

В четверг, 19 июля, на улице Чаадаева в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. По словам очевидцев, 6-летний мальчик оказался под колесами автомобиля «Лада-Ларгус».

Ребенка сбили около 21:00 во дворе дома № 91. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля, сбившего мальчика, находилась женщина. Обстоятельства происшествия выясняются.

В тот же день утром в районе Маяка под колесами автобуса, следовавшего по маршруту № 82с, оказался школьник.

Источник — фото vk.com/penza_live
0
0
0
0
Гость|20.07.2018 14:35|

А что делал мальчик 6 лет в 21.00 один во дворе дома?

Гость|20.07.2018 14:41|

Гость писал(a):

А что делал мальчик 6 лет в 21.00 один во дворе дома?
комендантский час с 22.00

Гость|20.07.2018 14:42|

И ребенок один во дворе- ужасно,но и машины носятся во дворах тоже ужасно!

Гость|20.07.2018 14:48|

Три раза перечитал новость, нигде не нашел слов о том, что мальчик был один. Вы где это вычитали, читатели ?

Гость|20.07.2018 14:50|

Бедная женщина, что ей пришлось пережить. Нам всем срочно ее надо пожалеть.

Гость|20.07.2018 14:52|

Гость писал(a):

А что делал мальчик 6 лет в 21.00 один во дворе дома?
Не поверишь, но

penzainform.ru писал(a):

во дворе дома
гулял.

Гость|20.07.2018 14:53|

пьяный?

Гость|20.07.2018 14:55|

почему молчит попадья Кузнецова? она жеpenzainform.ru писал(a):

она оказалась в ответе за всех несовершеннолетних в стране.
(ссылка на PenzaInform.ru?)

почему с попадьи не спросят?

Гость|20.07.2018 15:15|

Мальчик был пьян-экспертиза покажет по любому.

Гость|20.07.2018 15:34|

Водилка в администрации работает или как?

Гость|20.07.2018 15:58|

Родителям мальчика дай Бог сил пережить эту трагедию. Виновника или не найдут, или если найдут окажется родственником, сотрудником и т.д. и т.п. какого -нибудь чинуши, а то еще худе действительно окажется пьяным. Желаю этой сволочи испытать подобное.

Гость|20.07.2018 16:05|

Гость писал(a):

Виновника или не найдут, или если найдут окажется родственником, сотрудником и т.д. и т.п. какого -нибудь чинуши, а то еще худе действительно окажется пьяным.
у тебя в голове одна извилина, да и та ведущая к богу? совсем написанное в статье не воспринимаешь? зачем ты здесь свои больные фантазии изливаешь?

Гость|20.07.2018 18:11|

Да точно пьяный он был, мы вместе бухали, а потом он к бабе своей пошел!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!