20.07.2018 | 14:16

В четверг, 19 июля, на улице Чаадаева в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. По словам очевидцев, 6-летний мальчик оказался под колесами автомобиля «Лада-Ларгус».

Ребенка сбили около 21:00 во дворе дома № 91. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля, сбившего мальчика, находилась женщина. Обстоятельства происшествия выясняются.

В тот же день утром в районе Маяка под колесами автобуса, следовавшего по маршруту № 82с, оказался школьник.