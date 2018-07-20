В четверг, 19 июля, на улице Чаадаева в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. По словам очевидцев, 6-летний мальчик оказался под колесами автомобиля «Лада-Ларгус».
Ребенка сбили около 21:00 во дворе дома № 91. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля, сбившего мальчика, находилась женщина. Обстоятельства происшествия выясняются.
В тот же день утром в районе Маяка под колесами автобуса, следовавшего по маршруту № 82с, оказался школьник.
А что делал мальчик 6 лет в 21.00 один во дворе дома?