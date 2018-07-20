20.07.2018 | 17:04

В четверг, 19 июля, спасатели помогли пожилой женщине, которая сломала шейку бедра в лесу на Барковке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Сигнал о том, что в районе дачного поселка находится человек, которому требуется помощь, поступил на пульт дежурного ГУ ППСЦ в 15:00. Спасатели прибыли на место происшествия и выяснили, что женщина упала и получила травму, из-за чего самостоятельно идти не может.

Подъехать к пострадавшей на автомобиле не получилось из-за мешавших деревьев. Врачи добрались до нее пешком, оказали первую помощь, а затем спасатели около 300 метров несли женщину на носилках до машины скорой. У травмированной диагностировали перелом шейки бедра.

Днем ранее, 18 июля, сотрудники центра вызволили с балкона 89-летнюю пензячку, которая из-за захлопнувшейся двери не могла попасть в квартиру.