20.07.2018 | 14:57

На Западной Поляне пожилой пензячке понадобилась помощь спасателей для того, чтобы выбраться со своего балкона.

Вечером 18 июля житель дома № 65 на улице Мира увидел, что его 89-летняя соседка оказалась запертой на балконе: дверь захлопнулась, и вернуться в квартиру женщина не могла.

Пензенец позвонил в поисково-спасательный центр: сигнал поступил в ведомство в 19:30.

«Спасатели по раздвижной лестнице поднялись на балкон второго этажа и открыли балконную дверь аварийно-спасательным инструментом, предоставив доступ внутрь квартиры пожилой женщине», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.