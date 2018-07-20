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Происшествия | На улице Мира спасатели вызволили с балкона 89-летнюю пензячку

20.07.2018|14:57
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На Западной Поляне пожилой пензячке понадобилась помощь спасателей для того, чтобы выбраться со своего балкона.

Вечером 18 июля житель дома № 65 на улице Мира увидел, что его 89-летняя соседка оказалась запертой на балконе: дверь захлопнулась, и вернуться в квартиру женщина не могла.

Пензенец позвонил в поисково-спасательный центр: сигнал поступил в ведомство в 19:30.

«Спасатели по раздвижной лестнице поднялись на балкон второго этажа и открыли балконную дверь аварийно-спасательным инструментом, предоставив доступ внутрь квартиры пожилой женщине», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

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Гость|20.07.2018 15:25|

пластиковая дверь, с современным запорным механизмом и сама захлопнулась? интересно, интересно.

Гость|20.07.2018 15:32|

Где написано.что ядовитая пластиковая. Просто старая деревянная дверь.

Гость|20.07.2018 15:35|

старая деревянная дверь в новостройке? интересно, интересно.

Гость|20.07.2018 16:15|

Значит новая деревянная дверь. Но не ядовитая пластиковая.

Имя: Гость
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