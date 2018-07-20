20.07.2018 | 16:20

В четверг, 19 июля, в Пензе спасатели вызволили с балкона девочку примерно трех лет, которая находилась дома одна.

Сигнал о том, что на балконе квартиры на втором этаже в доме № 24 на улице Антонова стоит плачущий ребенок, поступил дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра в 13:45. Прохожие испугались, что девочка может выпасть из открытого окна.

Специалисты оперативно приехали по указанному адресу и по раздвижной лестнице поднялись к малышке. Оказалось, что за ребенком захлопнулась дверь в квартиру, попасть в комнату самостоятельно она не могла.

«Спасатели организовали спуск девочки по лестнице вниз, где передали ее представителю полиции и подошедшим взволнованным родителям. Ребенок не пострадал», - сообщили в ППСЦ.