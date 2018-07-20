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Происшествия | На ГПЗ спасатели предотвратили падение 3-летнего ребенка с балкона

20.07.2018|16:20
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В четверг, 19 июля, в Пензе спасатели вызволили с балкона девочку примерно трех лет, которая находилась дома одна.

Сигнал о том, что на балконе квартиры на втором этаже в доме № 24 на улице Антонова стоит плачущий ребенок, поступил дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра в 13:45. Прохожие испугались, что девочка может выпасть из открытого окна.

Специалисты оперативно приехали по указанному адресу и по раздвижной лестнице поднялись к малышке. Оказалось, что за ребенком захлопнулась дверь в квартиру, попасть в комнату самостоятельно она не могла.

«Спасатели организовали спуск девочки по лестнице вниз, где передали ее представителю полиции и подошедшим взволнованным родителям. Ребенок не пострадал», - сообщили в ППСЦ.

Источник — Фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|20.07.2018 16:53|

А где были родители?

Гость|20.07.2018 17:01|

Ага, где были, взволнованные родители, что спасатели приехали быстрее родителей???????

Гость|20.07.2018 17:15|

Что за безответственность родительская!!!?????????

Гость|20.07.2018 17:17|

чуть ли не каждый день случаи,когда дети выпадают из окон!А тут всё нормально...ушли,ребенок один,окно открыто!!!!КОШМАР,товарищи родители!

Гость|20.07.2018 17:20|

Для чего у мамки детко, матыринская щасте.

Гость|20.07.2018 19:03|

Ребёнка оставили одного, с открытым балконом, это что пошли за родители?

Имя: Гость
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