19.07.2018 | 17:13

В четверг, 19 июля, сотрудники регионального управления Росгвардии помогли потерявшемуся в Пензе ребенку найти родителей.

В 11:45 в правоохранительные органы обратилась жительница областного центра, которая увидела во дворе дома на улице Клары Цеткин девочку примерно двух с половиной лет, гулявшую без родителей.

Женщину насторожило, что малышка находится без присмотра взрослых. Где ее родители, она сказать не могла.

Как только заявительница рассказала прибывшим на место росгвардейцам о случившемся, к людям в форме подошел мужчина, представившийся дядей девочки и пояснивший, что ищет ее.

«Правоохранители тут же связались с мамой девочки. Позже ребенок был передан законным представителям», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.