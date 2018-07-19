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Происшествия | На Шуисте росгвардейцы помогли потерявшейся девочке найти родителей

19.07.2018|17:13
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В четверг, 19 июля, сотрудники регионального управления Росгвардии помогли потерявшемуся в Пензе ребенку найти родителей.

В 11:45 в правоохранительные органы обратилась жительница областного центра, которая увидела во дворе дома на улице Клары Цеткин девочку примерно двух с половиной лет, гулявшую без родителей.

Женщину насторожило, что малышка находится без присмотра взрослых. Где ее родители, она сказать не могла.

Как только заявительница рассказала прибывшим на место росгвардейцам о случившемся, к людям в форме подошел мужчина, представившийся дядей девочки и пояснивший, что ищет ее.

«Правоохранители тут же связались с мамой девочки. Позже ребенок был передан законным представителям», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|19.07.2018 18:09|

ПДЦ, росгвардейцам почет зато что взятки в понедельник после обеда не берут и бабушкам через дорогу помогают перейти. Надо выписать мидаль.

Гость|19.07.2018 18:24|

Гость писал(a):

ПДЦ, росгвардейцам почет зато что взятки в понедельник после обеда не берут и бабушкам через дорогу помогают перейти. Надо выписать мидаль.
Ты дурачок? Люди в погонах хорошее дело сделали, ты ж опять говнищем исходишь.

Имя: Гость
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