В четверг, 19 июля, сотрудники регионального управления Росгвардии помогли потерявшемуся в Пензе ребенку найти родителей.
В 11:45 в правоохранительные органы обратилась жительница областного центра, которая увидела во дворе дома на улице Клары Цеткин девочку примерно двух с половиной лет, гулявшую без родителей.
Женщину насторожило, что малышка находится без присмотра взрослых. Где ее родители, она сказать не могла.
Как только заявительница рассказала прибывшим на место росгвардейцам о случившемся, к людям в форме подошел мужчина, представившийся дядей девочки и пояснивший, что ищет ее.
«Правоохранители тут же связались с мамой девочки. Позже ребенок был передан законным представителям», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
ПДЦ, росгвардейцам почет зато что взятки в понедельник после обеда не берут и бабушкам через дорогу помогают перейти. Надо выписать мидаль.