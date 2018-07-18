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Происшествия | В Заречном мужчину задержали при попытке проникнуть на территорию ЗАТО

18.07.2018|09:09
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В Заречном военнослужащие задержали нарушителя, пытавшегося проникнуть в закрытое территориальное образование. Инцидент имел место в понедельник, 16 июля.

Поздним вечером на одном из участков охраняемой зоны сработала сигнализация. Прибывшие на место сержант и ефрейтор обнаружили мужчину, который стремился попасть в город через контролируемый периметр.

«По внешним признакам гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и передали сотрудникам вневедомственной охраны для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Позже выяснилось, что нарушитель - ранее судимый житель региона 1990 года рождения.

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Гость|18.07.2018 09:29|

Его посетил перепил, заблудился и он попер на колючку.

Гость|18.07.2018 09:43|

Как эти дибилы попадаются ? Я раз двадцать там был через забор заходил и выходил . Уметь надо .....

Гость|18.07.2018 09:46|

Там пиво подешевле, можно и рискнуть.

Гость|18.07.2018 10:02|

А можа террорист? Щас всяко быват.

Гость|18.07.2018 10:34|

Гость писал(a):

Как эти дибилы попадаются ? Я раз двадцать там был через забор заходил и выходил . Уметь надо .....
Сказали же пьяный был ...

Гость|18.07.2018 10:55|

Зазноба там у него наверно. Вот и решил заглянуть на огонёк с проверкой.

Гость|18.07.2018 11:11|

Судя по фото, там китайская зона.

Имя: Гость
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