18.07.2018 | 09:09

В Заречном военнослужащие задержали нарушителя, пытавшегося проникнуть в закрытое территориальное образование. Инцидент имел место в понедельник, 16 июля.

Поздним вечером на одном из участков охраняемой зоны сработала сигнализация. Прибывшие на место сержант и ефрейтор обнаружили мужчину, который стремился попасть в город через контролируемый периметр.

«По внешним признакам гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и передали сотрудникам вневедомственной охраны для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Позже выяснилось, что нарушитель - ранее судимый житель региона 1990 года рождения.