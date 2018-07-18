18.07.2018 | 09:29

Во вторник, 17 июля, в селе Лесной Вьяс Лунинского района случился пожар, унесший жизни троих человек.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 23:05. На место выехали девять спасателей на четырех спецмашинах.

Огонь охватил деревянный дом площадью 144 квадратных метра на улице Набережной. После ликвидации возгорания в жилище нашли тела двух женщин 86 и 82 лет, приходившихся друг другу сестрами, и 52-летнего сына одной из них.

«Семья состояла на учете в администрации, мужчина нигде не работал. Причины возгорания уточняются», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.