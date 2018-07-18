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Происшествия | В Лунинском районе в сгоревшем доме нашли тела троих человек

18.07.2018|09:29
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Во вторник, 17 июля, в селе Лесной Вьяс Лунинского района случился пожар, унесший жизни троих человек.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 23:05. На место выехали девять спасателей на четырех спецмашинах.

Огонь охватил деревянный дом площадью 144 квадратных метра на улице Набережной. После ликвидации возгорания в жилище нашли тела двух женщин 86 и 82 лет, приходившихся друг другу сестрами, и 52-летнего сына одной из них.

«Семья состояла на учете в администрации, мужчина нигде не работал. Причины возгорания уточняются», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|18.07.2018 09:40|

у пфр празднег?

Гость|18.07.2018 09:48|

У них каждый день праздник. Пенсионные баллы хотят отменить и ввести пенсию не менее 40%. Если депутат получает 500 000 тысяч рублей.то пенсия будет минимум 200 000. А свою считай сам.

Гость|18.07.2018 10:18|

Гость писал(a):

А свою считай сам.

Зарплата медсестры 9 тыс. пенсия 40% от зарплаты просто воодушевляет.

Гость|18.07.2018 10:36|

Посмотреть приехали девять спасателей на четырех спецмашинах при нормативной численности боевого расчета на пожарном автомобиле в шесть человек.

Гость|18.07.2018 10:46|

Как так! Лунинский район все время всем в пример ставят по профилактике пожаров в жилом секторе, у них там всё отлажено и налажено, приезжайте учиться, как надо работать! И вот, нате вам!

Гость|18.07.2018 10:50|

[Посмотреть приехали девять спасателей на четырех спецмашинах при нормативной численности боевого расчета на пожарном автомобиле в шесть человек]А вот так! В боевом расчете, в отделении, 3 человека, 1 в отпуске, остается по 2 человека на пожарном автомобиле. Это называется "оптимизация"!

Гость|18.07.2018 11:24|

Гость писал(a):

остается по 2 человека на пожарном автомобиле.
и один из них водитель,а второй нач караула))) командовать только некем

Гость|18.07.2018 13:05|

Скоро им беспилотники выдадут, на них и летать будут на фиксацию последствий.

Имя: Гость
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